В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: що відомо

В середу, 27 листопада, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Сирени залунали у всіх областях через можливу ракетну атаку РФ.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога в Україні станом на 13:03 середи, 27 листопада.

Моніторингові чати повідомляють, що відомо про виліт одного борту з Астрахані.

Як повідомлялося, вночі проти 27 листопада Росія вдарила по Україні "Шахедами". Було запущено 89 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники невстановленого типу. Українська ППО знищила 36 дронів.

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