В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: що відомо

Зафіксовано зліт носія "Кинджалів".
В середу, 27 листопада, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Сирени залунали у всіх областях через можливу ракетну атаку РФ.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.
Моніторингові чати повідомляють, що відомо про виліт одного борту з Астрахані.
Як повідомлялося, вночі проти 27 листопада Росія вдарила по Україні "Шахедами". Було запущено 89 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники невстановленого типу. Українська ППО знищила 36 дронів.