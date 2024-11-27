Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: що відомо

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: що відомо

Люди в метро під час повітряної тривоги. / Фото: Associated Press

Зафіксовано зліт носія "Кинджалів".

В середу, 27 листопада, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Сирени залунали у всіх областях через можливу ракетну атаку РФ.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні. 

Повітряна тривога в Україні станом на 13:03 середи, 27 листопада. / ©
Повітряна тривога в Україні станом на 13:03 середи, 27 листопада.

Моніторингові чати повідомляють, що відомо про виліт одного борту з Астрахані. 

Як повідомлялося, вночі проти 27 листопада Росія вдарила по Україні "Шахедами".  Було запущено 89 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники невстановленого типу. Українська ППО знищила 36 дронів.

Читайте також: 

Українську армію посилять новітніми бойовими безпілотниками з Франції

Українську армію посилять новітніми бойовими безпілотниками з Франції

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація