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Выпуск ТСН.14:00 за 14 июня 2021 года
Выпуск ТСН.14:00 за 14 июня 2021 года
Новости Украины и мира | Выпуск ТСН.14:00 за 14 июня 2021 года (полная версия)
Сюжеты выпуска
Новости Украины и мира | Выпуск ТСН.14:00 за 14 июня 2021 года (полная версия)
Евро-2020: сборная Украины начала чемпионат Европы по футболу в Амстердаме
Новости мира: неизвестный покупатель за 28 миллионов долларов полетит на орбиту с Джеффом Безосом
Коронавирус в Украине: 420 новых случаев было выявлено за прошедшие сутки
Новости Украины: в Харькове водитель сбил 51-летнюю женщину на пешеходном переходе
Погода в Украине: в селе Широкое Запорожской области пронесся мощный смерч
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Новости Украины: в Днепре у 3-летней девочки обнаружили черепно-мозговую травму и сотрясение мозга
Новости мира: в Мексике задержали мясника, который убил и расчленил по крайней мере 17 человек
Новости мира: российская агрессия станет одной из главных тем на саммите НАТО в Брюсселе
Новости мира: лидеры G7 призвали Кремль снизить напряженность и отвести войска от Украины
Новости мира: в NASA полностью собрали "мегаракету" высотой 65 метров
Саммит НАТО, мать-садистка, билет в космос и другое, - в выпуске ТСН.14:00 за 14 июня 2021 года