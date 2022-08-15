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Телемарафон | Спецвыпуск ТСН за 15 августа 2022 года

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Телемарафон | Спецвыпуск ТСН за 15 августа 2022 года

Обстрелы Украины 14 августа: в оккупированном Энергодаре погиб работник ЗАЭС

Сюжеты выпуска

Потери врага, взрыв в Ереване, жара до +38 и прочее – в спецвыпуске ТСН за 15 августа 2022 года.

      

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Дата публикации
Просмотры
349
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