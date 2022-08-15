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Телемарафон | Спецвипуск ТСН за 15 серпня 2022 року

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Телемарафон | Спецвипуск ТСН за 15 серпня 2022 року

Обстріли України 14 серпня: в окупованому Енергодарі загинув працівник ЗАЕС

Сюжети випуску

Втрати ворога, вибух у Єревані, спека до +38 та інше - у спецвипуску ТСН за 15 серпня 2022 року.

      

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Дата публікації
Перегляди
280
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