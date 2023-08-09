Favbet Foundation передал Нацгвардии внедорожник Mitsubishi L200

Суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн. грн.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из подразделений Национальной гвардии Украины внедорожник Mitsubishi L200, сообщили представители фонда.

В настоящее время подразделение в составе сил обороны выполняет задачи, направленные на отпор вооруженной агрессии на севере страны.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation более 190 авто, в том числе 53 внедорожника для ударных рот «Армии дронов».

Суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.