Favbet Foundation передав Нацгвардії позашляховик Mitsubishi L200

Сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 135 млн грн.

Благодійний фонд Favbet Foundation передав одному з підрозділів Національної гвардії України позашляховик Mitsubishi L200, повідомили представники фонду.

Наразі підрозділ у складі Сил оборони виконує завдання, спрямовані на відсіч збройній агресії на півночі країни.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ отримали за сприяння Favbet Foundation понад 190 авто, в тому числі 53 позашляховики для ударних рот «Армії дронів».

Сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 135 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.