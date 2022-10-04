8 болезней, которые можно определить по лицу

К счастью, многие серьезные болезни в начале подают знаки, которые можно заметить — если знать, куда смотреть. Важно внимательно отслеживать любые изменения, происходящие с организмом и обращаться к врачу. О многих проблемах со здоровьем говорит наше лицо.

Сердечные болезни

Небольшие желтые бугорки вокруг глаз могут свидетельствовать о повышенном уровне холестерина, который может привести к сердечному приступу или заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Аутоиммунные заболевания

Сыпь красного цвета на лице может свидетельствовать об аутоиммунном заболевании. Сыпь на щеках, которая имеет ярко выраженную форму бабочек, может сигнализировать о волчанке, а зудящая плотная сыпь может указывать на такое автоиммунное заболевание тонкого кишечника как целиакия.

Анемия и пониженное кровяное давление

Чрезмерно бледный цвет лица – один из признаков анемии. Если кроме этого вас беспокоит усталость, хроническая слабость и утомляемость – проверьте уровень гемоглобина. Выраженная бледная кожа лица, головокружение, усталость, обезвоживание и депрессии нередко сопровождает пониженное кровяное давление.

Инсульт

Если на одной половине лица мимика стала менее выраженной, или если половина лица выглядит, будто застыла, нужно срочно обратиться к врачу.

Аллергия

Темные круги и припухлости под глазами в сочетании с насморком – явный признак аллергической реакции.

Когда нужно обратиться к эндокринологу

Избыточные волосы на лице у женщин свидетельствуют о проблемах с гормонами. Причиной интенсивного роста волос на лице у женщин часто является нарушение в гормональном балансе — чаще всего из-за гирсутизма или синдрома поликистозных яичников. Часто вместо медиков женщины посещают косметологов и рискуют пропустить проблемы с яичниками или гормонами.

Диабет и щитовидная железа

Неожиданно появившаяся на лице сеточка мелких морщин может быть симптомом как диабета, так и гипотиреоза - недостаточного уровня гормонов щитовидной железы.

Опное

Апноэ – серьезное заболевание, при котором человек во сне перестает дышать – от 10 секунд и более. Среди признаков — необычный, словно «скошенный» подбородок, шея и челюсть, которые уменьшились. Если вы заметили что-то подобное у себя или своих близких, немедленно обратитесь к врачу.

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