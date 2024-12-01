Названы два напитка, которые быстро разрушают печень, и это не алкоголь

Некоторые безвредные на первый взгляд напитки разрушают печень даже больше, чем алкоголь или жирная еда.

Чтобы не испытывать проблем со здоровьем печени, врачи рекомендуют не употреблять некоторые виды напитков. Они могут спровоцировать разрушение этого внутреннего органа, воспалительные процессы в его ткани или ожирение.

Какие напитки разрушают печень быстрее, чем алкоголь

Здоровье этого внутреннего органа достаточно быстро уничтожают энергетические напитки с высоким содержанием сахара. Их употребление на регулярной основе способствует накоплению жира в печени, впоследствии жировой гепатоз может перерастать в более серьезные патологии, провоцировать рубцевание тканей и повреждение органа на клеточном уровне. Есть исследования ученых, которые показали, что регулярное употребление энергетиков провоцирует развитие воспаления в тканях печени.

Чрезмерное потребление энергетиков также приводит к скачкам сахара в крови и снижению чувствительности тканей к инсулину. Поэтому их нельзя употреблять диабетикам и тем, кто страдает заболеваниями печени.

Обычные сладкие газированные напитки тоже разрушают печень. Потому что кроме сахара содержат разнообразные добавки и красители. Необходимость расщеплять эти вещества создает повышенную нагрузку на орган, а заменители сахара негативно влияют на кишечную микрофлору и обменные процессы в организме, что провоцирует ожирение печени.

Врачи рекомендуют вообще отказаться от этих напитков, вместо этого употреблять зеленый чай, черный кофе, какао, кисломолочные напитки и чистую воду.

Читайте также:

Как питаться зимой, чтобы не болеть: 6 важных продуктов

Что есть на ужин после 50, чтобы организм во сне быстрее обновлялся и омолаживался

Чем нельзя закусывать алкоголь, чтобы не навредить организму