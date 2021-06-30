Жители Украинки задыхаются от черного дыма с Трипольской ТЭС

Работники государственной экологической инспекции не могут попасть на предприятие, чтобы провести проверку жалоб на загрязненный воздух.

Жители города Украинка (Киевская область) жалуются на удушающий черный дым, который выбрасывают в воздух трубы расположенной рядом Трипольской теплоэлектростанции (ТЭС). На предприятии утверждают, что никаких экологических норм не нарушают, однако инспекторов для внеплановой проверки на ТЭС не допускают. Об этой ситуации речь идет 30 июня в сюжете ТСН.19: 30.

На черный дым из труб Трипольской ТЭС житель Украинки Евгений Цяпенко уже неоднократно жаловался в экологические службы. "Мы пишем обращения, публикуемые материалы с видео, фото, в принципе, результата никакого нет", — сетует он.

В государственной экологической инспекции подтвердили, что регулярно получают десятки жалобы на работу станции, среди них — и коллективные. Уже дважды инспекторы должны были провести внеплановые проверки, впрочем — сделать этого не смогли. На предприятие их не допустили.

Возможно, это делается умышленно, ведь за недопуск инспекторов предусмотрен максимальный штраф 765 гривен, а это значительно меньше, чем за нарушение экологических норм.

На Трипольской ТЭС обвинения инспекции отвергают. Говорят, что отказали в допуске инспекторов на предприятие, так как закон запрещает проводить внеплановую проверку, если ее уже проводили, а перед визитом экоинспекции станцию проверяла Госпродпотребслужба. И нарушений, говорят, не обнаружила.

Кроме того, на Трипольской ТЭС уверяют, что станция работает только на 7 процентов мощности, поэтому выбросов в атмосферу уходит немного. А черный дым, который пугает жителей города — временное явление, которое возникает, когда станции нужно резко увеличить мощность, и особой угрозы не представляет.

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Однако, действительно ли дым безопасен для населения, должна выяснить государственная экологическая инспекция. В ведомстве пока готовятся подавать иск в суд за недопуск на предприятие. При этом надеются, что в Верховной Раде будет принят наконец закон об экологическом контроле, который в сотни раз увеличит штраф для предприятий за недопуск, если они создают значительную угрозу для окружающей среды.

А жителям Украинки нужны не столько штрафы для предприятия, как решение проблемы с выбросами.

Новости Украины: жители Украинки жалуются на черный дым из местной теплоэлектростанции

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