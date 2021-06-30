Пал рекорд Платини: герой сборной Украины вошел в историю Чемпионатов Европы

Достижение нападающего "сине-желтых" будет сложно превзойти.

Гол форварда сборной Украины Артема Довбика в матче 1/8 финала Евро-2020 с национальной командой Швеции вошел в историю.

Результативный удар 24-летнего нападающего "сине-желтых" стал самым поздним победным в истории Чемпионатов Европы. Мяч после удара Довбика пересек линию шведских ворот на временной отметке 120:37.

Украинец побил рекорд, который держался с 1984 года. Тогда легендарный француз Мишель Платини принес своей команде победу в матче континентального первенства с Португалией голом, когда часы на руке судьи показывали 118:53.

Гол в ворота Швеции стал первым для Довбика в играх за сборную.

В четвертьфинале сборная Украины сыграет с Англией.

Поединок Украина - Англия состоится в субботу, 3 июля, на "Стадио Олимпико" в Риме. Начало встречи - в 22:00.

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