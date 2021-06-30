В Барнауле олень напал на дрессировщицу: в соцсетях говорят о жестокости к животным

Работники цирка быстро оттащили животное, прижав к полу.

В российском Барнауле гастролирует цирк "Маска". Один из номеров заключался в том, что леопард цепляется когтями за обруч и несколько секунд летает на нем под куполом. У некоторых зрителей такой перформанс вызвал переживания за животное, которое вынуждено цепляться за реквизит, чтобы не сорваться. Другой элемент зрелища и вовсе мог закончиться трагедией: в ходе сцены олень напал на помощницу, резко бросившись на нее и ударив рогами.

Как пишет издание Mirror, девушка не получила серьезных травм. Сам инцидент, по версии дрессировщиков, произошел из-за неправильно установленного реквизита, и зверь испугался.

Также читайте В Индии тигрица убила работника зоопарка

Между тем в соцсетях возникла дискуссия по поводу запрета на использование животных в цирковых представлениях. Как указано на афише цирка "Маска", в его программе есть леопард, попугаи, обезьяны, американская носуха, африканский страус, австралийский кенгуру, северный олень и пони породы Фалабелла.

Circus trainer gored by deer after trying to make it perform in front of crowd https://t.co/k6cjMDO6ft pic.twitter.com/LDrOVbFLEV — The Mirror (@DailyMirror) June 30, 2021

Представительница группы защиты прав животных "VITA" Ирина Новожилова призвала к запрету всех цирков с живыми животными, которые остаются популярными в России.

"Никакие цирковые условия не будут гуманными по одной простой причине — обучение идет рядом с жестокостью. Цирки всегда бесконечно жестокие. И цирки с животными следует запретить", — говорится в заявлении зоозащитницы.

Скриншот видео.

Напомним, в Южной Африке тигр разорвал смотрителя и соперника для спаривания. 300-килограммовый хищник перепрыгнул 3-метровый забор.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку