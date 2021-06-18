В Южной Африке тигр разорвал смотрителя и соперника для спаривания

300-килограммовый хищник перепрыгнул 3-метровый забор.

16 июня в Южно-Африканской Республике тигр выбрался из вольера. Хищник убил смотрителя парка животных и соперника для спаривания с самкой.

Как сообщает Daily Mail, в парке хищных животных проводили работы, в результате чего на забор вольера, где находились амурские тигры, прекратилась подача электричества. Это стало возможностью для агрессивного самца Джаспера, который перепрыгнул через 3-метровый забор и напал на смотрителя Дэвида Соломона.

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52-летний мужчина пытался перепрыгнуть через другой забор, но хищник не дал ему этого сделать. 300-килограммовый тигр повалил смотрителя на землю и несколько раз укусил его. Судя по всему, смерть наступила в результате того, что животное травмировало мужчине шею.

Впоследствии зверь справился с еще одним забором и убил соперника по прозвищу Джуду. После этого он пытался спариться с тигрицей Эмбер.

На место инцидента прибыл ветеринар и выстрелил транквилизаторами в обоих хищников. Впоследствии сотрудники Службы охраны дикой природы смогли убрать из вольера тело мужчины и убитого тигра. Сейчас парк закрыт для гостей.

Напомним, в Техасе поймали бенгальского тигра, который неделю бродил по городу. Заместитель шерифа одного из округов города Хьюстон пожалел стрелять в животное, которое увидел на улице, и вызвал подмогу.

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