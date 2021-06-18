У Південній Африці тигр роздер доглядача та суперника задля спарювання

300-кілограмовий хижак перестрибнув 3-метровий паркан.

16 червня у Південно-Африканській Республіці тигр вибрався з вольєра. Хижак вбив доглядача парку тварин та суперника задля спарювання з самкою.

Як повідомляє Daily Mail, у парку хижих тварин проводили роботи, внаслідок чого на паркан вольєра, де перебували амурські тигри, припинилося подавання електрики. Це стало можливістю для агресивного самця Джаспера, який перестрибнув через 3-метровий паркан і напав на доглядача Девіда Соломона.

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52-річний чоловік намагався перестрибнути через інший паркан, але хижак не дав йому цього зробити. 300-кілограмовий тигр повалив доглядача на землю і декілька разів вкусив його. Судячи з усього, смерть настала внаслідок того, що тварина травмувала чоловікові шию.

Згодом звір впорався ще з одним парканом і вбив суперника на прізвисько Джуду. Після цього він намагався спаруватися з тигрицею Ембер.

На місце інциденту прибув ветеринар і вистрілив транквілізаторами в обох хижаків. Згодом співробітники Служби охорони дикої природи змогли прибрати з вольєра тіло чоловіка та вбитого тигра. Наразі парк закритий для гостей.

Нагадаємо, в Техасі упіймали бенгальского тигра, який тиждень блукав містом. Заступник шерифа одного з округів міста Г’юстон пошкодував стріляти в тварину, яку побачив на вулиці, і викликав підмогу.

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