Гол новичка и разгром: "Шахтер" устроил феерию в первом матче Де Дзерби

Гол новичка и разгром: "Шахтер" устроил феерию в первом матче Де Дзерби

"Горняки" забили 5 "сухих" мячей австрийскому "Санкт-Йохану".

Донецкий "Шахтер" одержал разгромную победу в первом матче на тренировочном сборе в Австрии.

В дебютном товарищеском поединке под руководством итальянца Роберто Де Дзерби "горняки" не оставили никаких шансов австрийскому "Санкт-Йохану" - 5:0.

Свой первый гол за донецкий клуб забил нападающий Лассина Траоре, которого "Шахтер" летом приобрел у амстердамского "Аякса". Также голами за украинскую команду отличились Тете, Михаил Мудрик, Виктор Корниенко и Дентиньо.

Стоит отметить, что в этой контрольной встрече также приняли участие другие два новичка дончан - купленный у "Бенфики" полузащитник Педриньо и бывший защитник итальянского "Сассуоло" Марлон.

"Санкт-Йохан" выступает в региональной лиге Австрии.

В следующем матче на сборах "Шахтер" 4 июле встретится с польским "Ракувом".

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