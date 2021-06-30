Гол новичка и разгром: "Шахтер" устроил феерию в первом матче Де Дзерби

"Горняки" забили 5 "сухих" мячей австрийскому "Санкт-Йохану".
Донецкий "Шахтер" одержал разгромную победу в первом матче на тренировочном сборе в Австрии.
В дебютном товарищеском поединке под руководством итальянца Роберто Де Дзерби "горняки" не оставили никаких шансов австрийскому "Санкт-Йохану" - 5:0.
Свой первый гол за донецкий клуб забил нападающий Лассина Траоре, которого "Шахтер" летом приобрел у амстердамского "Аякса". Также голами за украинскую команду отличились Тете, Михаил Мудрик, Виктор Корниенко и Дентиньо.
Стоит отметить, что в этой контрольной встрече также приняли участие другие два новичка дончан - купленный у "Бенфики" полузащитник Педриньо и бывший защитник итальянского "Сассуоло" Марлон.
- "Санкт-Йохан" выступает в региональной лиге Австрии.
- В следующем матче на сборах "Шахтер" 4 июле встретится с польским "Ракувом".