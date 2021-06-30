Жителі Українки задихаються від чорного диму із Трипільської ТЕС

Працівники державної екологічної інспекції не можуть потрапити на підприємство, щоб провести перевірку скарг на забруднене повітря.

Мешканці міста Українка (Київська область) скаржаться на задушливий чорний дим, який викидають в повітря труби розташованої поруч Трипільської теплоелектростанції (ТЕС). На підприємстві переконують, що жодних екологічних норм не порушують, однак інспекторів для позапланової перевірки на ТЕС не допускають. Про цю ситуацію йдеться 30 червня в сюжеті ТСН.19:30.

На чорний дим із труб Трипільскої ТЕС житель Українки Євген Цяпенко уже неодноразово скаржився до екологічних служб. “Ми пишемо звернення, публікуємо матеріали з відео, фото, в принципі, результату ніякого нема”, - нарікає він.

У державній екологічній інспекції підтвердили, що регулярно отримують десятки скарги на роботу станції, серед них - і колективні. Уже двічі інспектори повинні були провести позапланові перевірки, утім – зробити цього не змогли. На підприємство їх не допустили.

Можливо, це робиться навмисне, адже за недопуск інспекторів передбачено максимальний штраф у 765 гривень, а це значно менше, аніж за порушення екологічних норм.

На Трипільській ТЕС звинувачення інспекції відкидають. Кажуть, що відмовили в допуску інспекторів на підприємство, тому що закон забороняє проводити позапланову перевірку, якщо її уже проводили, а перед візитом екоінспекції станцію перевіряла Держпродспоживслужба. І порушень, кажуть, не виявила.

Окрім того, на Трипільській ТЕС запевняють, що станція працює лише на 7 відсотків потужності, тож викидів у повітря йде небагато. А чорний дим, який лякає мешканців міста — тимчасове явище, яке виникає, коли станції потрібно різко збільшити потужність, і особливої загрози не становить.

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Однак, чи дійсно дим безпечний для населення повинна з’ясувати державна екологічна інспекція. У відомстві наразі готуються подавати позов до суду за недопуск на підприємство. При цьому сподіваються, що у Верховній Раді буде ухвалено нарешті закон про екологічний контроль, який у сотні разів збільшить штраф для підприємств за недопуск, якщо вони створюють значну загрозу для довкілля.

А мешканці Українки прагнуть не так штрафів для підприємства, як вирішення проблеми із викидами.

Новини України: жителі Українки жаліються на чорний дим з місцевої теплоелектростанції

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