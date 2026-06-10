До 115 тисяч військових і нові бази біля НАТО: Росія різко нарощує сили за 30 км від Норвегії (фото)

Російська армія (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Росія прискорила модернізацію військових баз уздовж свого західного кордону. За даними аналізу супутникових знімків, нові казарми, склади та військова техніка з’являються, зокрема, поблизу Норвегії та Фінляндії.

Про це повідомляють NRK і Danmarks Radio, які разом із колишнім фінським розвідником Марко Еклундом проаналізували активність на російських військових об’єктах уздовж кордону з Північною Європою.

За словами Еклунда, цієї весни супутникові знімки показали «значні зміни по всьому кордону». На них видно вирубані ділянки лісу, знесені старі будівлі, нові казарми, склади та сотні одиниць військової техніки.

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«Мій метод полягає в тому, щоб подивитися на бази до і після. Проаналізувати зображення і порівняти їх з тим, що повідомляється», — пояснив Еклунд.

Він уже тривалий час вивчає російські військові об’єкти. Раніше Еклунд працював у розвідці та стежив за Росією для фінської держави, а також був заступником військового аташе у посольстві Фінляндії в Москві.

Супутниковий знімок російської бази за 5 червня 2024. / © NRK

Супутниковий знімок російської бази за 22 березня 2026. / © NRK

Що відбувається біля Норвегії

Один із ключових районів, на який звертає увагу Еклунд, — Печенгська долина на Кольському півострові. Вона розташована неподалік від Норвегії та є важливою військовою зоною для Росії, зокрема для захисту Північного флоту і ядерного озброєння.

За словами Еклунда, у Печензі вже будують нові казарми для розміщення військових. Він порівняв супутникові знімки за кілька років і заявив, що на окремих ділянках з’являються цілі групи нових будівель.

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У великій долині Печенга (праворуч) розміщено кілька військових частин, і саме сили, що тут знаходяться, становлять найбільшу небезпеку. / © NRK

«Печенгська долина завжди була великим військовим районом. А тепер ми бачимо, що там будують нові казарми для розміщення новобранців», — сказав він.

Еклунд зазначає, що раніше у цьому районі була бригада чисельністю приблизно 4400 військових. За його оцінкою, Росія планує розширити її до рівня дивізії — близько 10 тисяч військових.

Він також припускає, що бази в Печенгській долині можуть вмістити до 17 тисяч солдатів.

Росія може збільшити війська вздовж кордону НАТО

За оцінкою Еклунда, Росія може суттєво наростити сухопутні сили вздовж кордону з країнами Північної Європи. Йдеться про потенційне збільшення чисельності військ до 115 тисяч осіб на напрямку від районів біля Норвегії вздовж кордону НАТО.

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Супутниковий знімок за 2 вересня 2024 року. / © NRK

Під Петрозаводськом розчищено місце для нового табору. 1 червня 2026. / © NRK

Колишній розвідник вважає, що переозброєння Росії просувається за планом. На його думку, попри війну проти України, Москва вже готує інфраструктуру, яка зможе швидко прийняти нових військових у разі відповідного рішення Міноборони РФ.

«Зараз у Печензі будуються будівлі у два-три рази більші, ніж були раніше», — пояснив Еклунд.

Він також зазначив, що російська армія намагається залучати більше професійних військових, а отже потребує місць для розміщення солдатів разом із родинами.

Норвегія попереджає про зростання загрози

Норвезька розвідка раніше заявляла, що Росії буде складно нарощувати армію, поки триває війна в Україні. Однак 2026 року оцінка змінилася: розвідка попередила, що російські сухопутні війська продовжують зростати.

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Начальник оборони Норвегії Ейрік Крістофферсен в інтерв’ю NRK заявив, що посилення російських сил змінює рівень загрози для країни.

«Якщо Росія зараз наростить свої сили до заявлених масштабів, і, як показують їхні фотографії, це вже відбувається, то військова загроза для Норвегії зросте», — сказав Крістофферсен.

25 березня 2024 року. / © NRK

Спутниковые снимки за последний год показывают изменение количества военной техники в лагере. 13 березня 2026 року. / © NRK

На норвезькому боці кордону зараз служать прикордонники та військові бригади Finnmark. Зокрема, батальйон GSV Hunter налічує близько 800 військових, а чисельність бригади Finnmark планують збільшити з 1500 до 3000–5000 осіб протягом шести років.

Водночас відстань від російських військових баз у Печенгській долині до норвезького табору поблизу Кіркенеса становить трохи більше 30 кілометрів.

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Що кажуть на кордоні

Норвезькі прикордонники продовжують патрулювати ділянки кордону з Росією. Один із військових, Лукас, пояснив, що під час патрулювання вони демонструють присутність і перевіряють, чи не було незаконного перетину кордону.

«Коли ми патрулюємо територію, ми показуємо, що перебуваємо тут, і шукаємо ознаки того, що хтось перетнув кордон», — сказав він.

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