Флот РФ пройшов підготовку із застосування ядерних ударів по Європі – FT

Росіяни вказують десятки цілей для Балтійського флоту переважно в Норвегії та Німеччині.

Балтійський флот РФ завершив підготовку щодо застосування ядерних ударів по європейських країнах. Росія вказала 32 потенційні цілі для російського флоту у Європі.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що Росія вважає головним пріоритетом у разі війни з НАТО ослаблення військового та економічного потенціалу противника.

На секретних картах, які опинилися у розпорядженні ЗМІ, міститься список цілей для російських ракет, які можуть нести як звичайний, так і ядерний заряд. На картах росіяни вказують десятки цілей для Балтійського флоту переважно в Норвегії та Німеччині.

Країна-агресорка, зокрема, тренувалася "атакувати" військово-морську базу у Бергені (Норвегія), радіолокаційні станції та об'єкти спецназу.

"Також росіяни провели підготовку з завдання ядерного удару по об'єктах оборонної промисловості ВеликоЇ Британії, зокрема, по британському Барроу-ін-Фернессе, де будують військові кораблі і підводні човни", - йдеться в повідомленні.

РФ може застосувати "демонстраційний удар"

Попри те, що РФ вказала лише десятки цілей по всій Європі, невиключено, що вона може націлюватися на сотні або навіть тисячі об'єктів.

"У РФ вказують на можливість російських кораблів нести ядерну зброю, а також високу маневреність флоту, що дозволяє завдавати раптових та масованих ударів по різних напрямках. Аналітики, на яких посилається FT, вважають, що стратегія Росії передбачає завдання ударів по цивільних об'єктах та критичній інфраструктурі", - йдеться в повідомленні.

Ба більше, російські військові згадували про варіант так званого "демонстраційного удару" для залякування західних країн.

Нагадаємо, експерт пояснив, як здолати російський флот у Чорному морі.

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