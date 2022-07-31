Громадянам України рекомендували не відвідувати південні райони Сербії - МЗС

Також українцям, які перебувають у Сербії, рекомендують уникати масових скупчень людей.

Про це повідомляє МЗС України.

"На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на базі посольства України в Сербії створено оперативний штаб та відкрито цілодобову "гарячу лінію" для допомоги українцям: +381631113185. У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, можна також звертатися на "гарячу лінію" МЗС України: +380442381588", - йдеться у повідомленні.

Також Міністерство закордонних справ України у випадку загострення безпекової ситуації та блокування доріг на півдні Сербії рекомендує українцям використовувати пункти пропуску на кордоні з Республікою Північна Македонія.

Нагадаємо, конфлікт між Сербією та Косовом загрожує перерости у серйозну війну. На півночі частково визнаного Косово місцеві серби, які тут становлять більшість населення, почали зводити барикади.

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