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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
390
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Медичний гелікоптер впав у море, є загиблі

Троє людей загинуло, ще трьох вдалося врятувати.

Автор публікації
Наталія Магдик Наталія Магдик
Гелікоптер

Гелікоптер

На південному заході Японії медичний гелікоптер, що транспортував пацієнта, впав у море. Внаслідок катастрофи загинуло троє людей, зокрема пацієнт.

Про це повідомила агенція Associated Press.

Пілот, механік і медсестра, які перебували на борту медичного гелікоптера, що впав в море, були врятовані береговою охороною після того, як їх виявили у морі з рятувальними паличками.

За інформацією представника берегової охорони, врятовані після падіння гелікоптера пілот, механік та медсестра постраждали від переохолодження, але залишалися притомними.

Під час рятувальної операції в Японії було знайдено тіла загиблих — лікаря, пацієнтки та її доглядача. Гелікоптер прямував до лікарні у Фукуока. Причини катастрофи з’ясовуються, повідомили в береговій охороні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Бразилії гелікоптер впав просто посеред вулиці.

Дата публікації
Кількість переглядів
390
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