Медицинский вертолет упал в море, есть погибшие

Вертолет

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На юго-западе Японии медицинский вертолет, транспортировавший пациента, упал в море. В результате катастрофы погибли три человека, включая пациента.

Об этом сообщило агентство Associated Press.

Пилот, механик и медсестра, находившиеся на борту упавшего в море медицинского вертолета, были спасены береговой охраной после того, как их обнаружили в море со спасательными палочками.

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По информации представителя береговой охраны, спасенные после падения вертолета пилот, механик и медсестра пострадали от переохлаждения, но оставались в сознании.

Во время спасательной операции в Японии были обнаружены тела погибших — врача, пациентки и ее сопровождающего. Вертолет направлялся в больницу в Фукуока. Причины катастрофы выясняются, сообщили в береговой охране.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Бразилии вертолет упал прямо посреди улицы.