- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 381
- Время на прочтение
- 1 мин
Медицинский вертолет упал в море, есть погибшие
Три человека погибли, еще троих удалось спасти.
На юго-западе Японии медицинский вертолет, транспортировавший пациента, упал в море. В результате катастрофы погибли три человека, включая пациента.
Об этом сообщило агентство Associated Press.
Пилот, механик и медсестра, находившиеся на борту упавшего в море медицинского вертолета, были спасены береговой охраной после того, как их обнаружили в море со спасательными палочками.
По информации представителя береговой охраны, спасенные после падения вертолета пилот, механик и медсестра пострадали от переохлаждения, но оставались в сознании.
Во время спасательной операции в Японии были обнаружены тела погибших — врача, пациентки и ее сопровождающего. Вертолет направлялся в больницу в Фукуока. Причины катастрофы выясняются, сообщили в береговой охране.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Бразилии вертолет упал прямо посреди улицы.