Почему в Японии часто нет четвертого этажа: ответ вас удивит

В японской культуре числа 4 и 9 имеют негативные ассоциации, поскольку они связываются с понятиями смерти и страдания.

Находясь в Японии, туристы часто удивляются, что во многих зданиях нет четвертого этажа. Дело в том, что японцы считают число 4 несчастливым из-за его произношения.

Об этом рассказали пользователи платформы Quora.

Число 4 (死, "ши") звучит сродни слову, означающему смерть. Из-за этого в Японии часто избегают использования этой цифры в номерах палат в больницах, автомобильных номерах и даже на этажах зданий, где вместо четвертого этажа может быть обозначение "3A" или используют букву "F", имеющую происхождение от английского слова "fourth". В некоторых домах после 3-го этажа идет сразу 5-й этаж. Также известно, что некоторые авиакомпании даже не включают эту цифру в номер сидений в самолетах.

Число 9 ( 苦, "ку") ассоциируется со страданием, поскольку произношение этого числа напоминает слово, означающее боль или страдание. Равно как и с числом 4, числа 9 пытаются избегать в определенных ситуациях, особенно в медицинских учреждениях. В частности, иногда номер этажа может быть заменен на 9А или 11.

Несмотря на то, что современное поколение японцев может воспринимать эти предрассудки как старомодные, большинство все равно сохраняет уважение к традициям, избегая использования цифры 4.

Напомним, отца обвинили в убийстве после того, как его пятилетний сын на велосипеде сбил пенсионерку.

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