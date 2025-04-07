Почему миротворцы не появятся в Украине прямо сейчас — эксперт объяснил

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Военный эксперт Владислав Селезнев предполагает, что миротворческие силы могут появиться на территории Украины только после завершения активной фазы войны.

Об этом он заявил в эфире Radio NV.

Селезнев подчеркнул: несмотря на обсуждение участия французского или британского контингента, возникает немало вопросов по поводу формата такой миссии.

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"Под каким флагом будут действовать миротворцы? Под ООН — маловероятно, потому что в Совбезе до сих пор незаконно присутствует РФ. Под флагом НАТО — тоже нет. Альянс не согласится, потому что Кремль категорически против", — пояснил он.

Эксперт напомнил, что одним из главных мотивов Путина для начала войны было стремление не допустить присутствия НАТО в Украине.

Что касается возможных двусторонних или трехсторонних соглашений, Селезнев напомнил заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова: любой иностранный военный на территории Украины — "законная цель" для российского оружия.

"Я не удивлюсь, если впоследствии мы услышим от Макрона или Стармера, что миротворческие контингенты появятся в Украине уже после завершения войны", — добавил эксперт.

По его мнению, завершение войны может наступить только при двух условиях: капитуляция одной из сторон или полное истощение ресурсов.

"Ресурсы — это ключевой фактор, влияющий и на ситуацию на поле боя, и на ход всей войны", — подытожил Селезнев.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте считает маловероятным участие НАТО в миротворческой миссии в Украине, однако не исключает, что отдельные члены Альянса будут привлечены к этой инициативе.