- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 145
- Время на прочтение
- 2 мин
Почему миротворцы не появятся в Украине прямо сейчас — эксперт объяснил
Несмотря на обсуждение участия французского или британского контингента, возникает множество вопросов относительно формата такой миссии.
Военный эксперт Владислав Селезнев предполагает, что миротворческие силы могут появиться на территории Украины только после завершения активной фазы войны.
Об этом он заявил в эфире Radio NV.
Селезнев подчеркнул: несмотря на обсуждение участия французского или британского контингента, возникает немало вопросов по поводу формата такой миссии.
"Под каким флагом будут действовать миротворцы? Под ООН — маловероятно, потому что в Совбезе до сих пор незаконно присутствует РФ. Под флагом НАТО — тоже нет. Альянс не согласится, потому что Кремль категорически против", — пояснил он.
Эксперт напомнил, что одним из главных мотивов Путина для начала войны было стремление не допустить присутствия НАТО в Украине.
Что касается возможных двусторонних или трехсторонних соглашений, Селезнев напомнил заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова: любой иностранный военный на территории Украины — "законная цель" для российского оружия.
"Я не удивлюсь, если впоследствии мы услышим от Макрона или Стармера, что миротворческие контингенты появятся в Украине уже после завершения войны", — добавил эксперт.
По его мнению, завершение войны может наступить только при двух условиях: капитуляция одной из сторон или полное истощение ресурсов.
"Ресурсы — это ключевой фактор, влияющий и на ситуацию на поле боя, и на ход всей войны", — подытожил Селезнев.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте считает маловероятным участие НАТО в миротворческой миссии в Украине, однако не исключает, что отдельные члены Альянса будут привлечены к этой инициативе.