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"Океан у вогні": у Мексиканській затоці спалахнув підводний трубопровід

Manuel Lopez San Martin

Причиною спалаху став витік газу на глибині 78 метрів.

У Мексиканській затоці у п'ятницю, 2 липня, спалахнув підводний трубопровід нафтогазової компанії Pemex.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що займання сталося близько 05:15 за місцевим часом на захід від півострова Юкатан.

Пожежу гасили за допомогою трьох рятувальних катерів. За п'ять годин її вдалося взяти на контроль, а згодом і загасити.

За попередніми даними, причиною спалаху став витік газу на глибині 78 метрів з регулювального клапана між платформами. У мексиканській Pemex розпочали розслідування.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Обсяги економічної та екологічної шкоди поки невідомі.

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