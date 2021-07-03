"Океан у вогні": у Мексиканській затоці спалахнув підводний трубопровід

"Океан у вогні": у Мексиканській затоці спалахнув підводний трубопровід

Причиною спалаху став витік газу на глибині 78 метрів.

У Мексиканській затоці у п'ятницю, 2 липня, спалахнув підводний трубопровід нафтогазової компанії Pemex.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Зазначається, що займання сталося близько 05:15 за місцевим часом на захід від півострова Юкатан.

Пожежу гасили за допомогою трьох рятувальних катерів. За п'ять годин її вдалося взяти на контроль, а згодом і загасити.

За попередніми даними, причиною спалаху став витік газу на глибині 78 метрів з регулювального клапана між платформами. У мексиканській Pemex розпочали розслідування.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Обсяги економічної та екологічної шкоди поки невідомі.

Incendio registrado en aguas del Golfo de México



A 400 metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)



Una válvula de una línea submarina habría reventado y provocado el incendio



Esta fuera de control hace 8 horas pic.twitter.com/KceOTDU1kX — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021

Sobre el incendio registrado en aguas del Golfo de México, en la Sonda de Campeche, a unos metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)



Tres barcos han apoyado para sofocar las llamas pic.twitter.com/thIOl8PLQo — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021

Як повідомлялося, контейнеровоз "MV X-Press Pearl" з хімікатами, який майже два тижні палав біля берегів Шрі-Ланки, може спровокувати екологічну катастрофу.

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