"Океан у вогні": у Мексиканській затоці спалахнув підводний трубопровід

Причиною спалаху став витік газу на глибині 78 метрів.
У Мексиканській затоці у п'ятницю, 2 липня, спалахнув підводний трубопровід нафтогазової компанії Pemex.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що займання сталося близько 05:15 за місцевим часом на захід від півострова Юкатан.
Пожежу гасили за допомогою трьох рятувальних катерів. За п'ять годин її вдалося взяти на контроль, а згодом і загасити.
За попередніми даними, причиною спалаху став витік газу на глибині 78 метрів з регулювального клапана між платформами. У мексиканській Pemex розпочали розслідування.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Обсяги економічної та екологічної шкоди поки невідомі.
Incendio registrado en aguas del Golfo de México— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021
A 400 metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)
Una válvula de una línea submarina habría reventado y provocado el incendio
Esta fuera de control hace 8 horas pic.twitter.com/KceOTDU1kX
Sobre el incendio registrado en aguas del Golfo de México, en la Sonda de Campeche, a unos metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021
Tres barcos han apoyado para sofocar las llamas pic.twitter.com/thIOl8PLQo
Як повідомлялося, контейнеровоз "MV X-Press Pearl" з хімікатами, який майже два тижні палав біля берегів Шрі-Ланки, може спровокувати екологічну катастрофу.