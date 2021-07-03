Франція хоче "більш довірчих" відносин між ЄС і Росією - Макрон

Франція хоче "більш довірчих" відносин між ЄС і Росією - Макрон

Макрон також обговорив з Путіним "українське питання".

Французька Республіка прагне до встановлення "більш довірчих" відносин між Європейським Союзом і Російською Федерацією.

Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив російському колезі Володимиру Путіну під час телефонної розмови у п'ятницю, 2 липня, повідомляє Єлисейський палац.

Зазначається, що лідери "говорили про необхідність розширення нашого структурованого діалогу щодо стратегічної стабільності європейського континенту".

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"Щодо України, президент Республіки нагадав про актуальність нормандського формату, в якому Франція і Німеччина виступають як посередники, щоб Україна і Росія могли покласти край конфлікту і знайти рішення", - йдеться у повідомленні.

Макрон також порушив питання Лівії, закликавши Путіна "дотримуватися минулих угод, які повинні дозволити негайно відвести ополченців і іноземні війська".

Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у розмові з українським колегою Дмитром Кулебою пояснив ініціативу щодо відновлення діалогу ЄС з РФ, яку не підтримали країни-члени ЄС. Французький міністр наголосив, що Париж виступає за вимогливий діалог з РФ.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон підтримав пропозицію Меркель і заявив, що країнам-членам ЄС необхідний діалог з Росією. За його словами, такий діалог має бути "вимогливим" і потрібен він для "стабільності європейського континенту".

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