Росіяни поскаржилися на потужну атаку безпілотників вночі

На росіян чекала неспокійна ніч.
Російські посадовці відзвітувалися на події ночі, що минула.
Мовляв, "українські БПЛА" намагалися атакувати нафтобазу у Воронезькій області, повідомив губернатор Александр Гусєв.
За попередньо інформацією, незначно пошкоджено резервуари з паливом, загоряння не допущено. Постраждалих немає, додав губернатор.
А в Курську вночі вила сирена.
"Сили ППО збили" 5 "українських безпілотників літакового тип"у над Курською областю, повідомив губернатор Олексій Смірнов.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Ростовській області пролунали вибухи в районі аеродрому з Су-34.
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