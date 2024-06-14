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Росіяни поскаржилися на потужну атаку безпілотників вночі

Росіяни поскаржилися на потужну атаку безпілотників вночі

У Курську вночі вила сирена

На росіян чекала неспокійна ніч.

Російські посадовці відзвітувалися на події ночі, що минула. 

Мовляв, "українські БПЛА" намагалися атакувати нафтобазу у Воронезькій області, повідомив губернатор Александр Гусєв.

За попередньо інформацією, незначно пошкоджено резервуари з паливом, загоряння не допущено. Постраждалих немає, додав губернатор.

А в Курську вночі вила сирена.

"Сили ППО збили" 5 "українських безпілотників літакового тип"у над Курською областю, повідомив губернатор Олексій Смірнов. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Ростовській області пролунали вибухи в районі аеродрому з Су-34

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