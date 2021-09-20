"Тепер у них з'явився флот": таліби із гранатометами покаталися на човниках-лебедях у парку

У користувачів Мережі знімки викликали сміх.
У соцмережах з'явилися фото представників руху "Талібан" на озері Банді-Амір в Афганістані, які катаються з гранатометами на човнах у вигляді лебедів.
Знімки опублікував британський військовий журналіст Джейк Ханрахан.
За даними журналіста, фото були зроблені в національному парку Банді-Амір, який є однією з головних визначних пам'яток в країні.
"Талібан" в провінції Баміан. Ці фото справжні", - підписав пост журналіст.
Своєю чергою у користувачів мережі знімки викликали сміх:
- Я не можу повірити, що ми залишили їм наші човни;
- З цього можна зробити хорошу обкладинку для музичного альбому;
- Тепер у них з'явився флот;
- Терміново: Талібан заявляє, що тепер у нього є регулярний флот, готовий захистити себе від будь-якої подальшої агресії.
Нагадаємо:
- У Мережі з'явилися кадри того, як таліби після захоплення столиці Афганістану Кабула, їздять на дитячих машинках на ярмарку з автоматами на колінах.