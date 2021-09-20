"Тепер у них з'явився флот": таліби із гранатометами покаталися на човниках-лебедях у парку

"Тепер у них з'явився флот": таліби із гранатометами покаталися на човниках-лебедях у парку

У користувачів Мережі знімки викликали сміх.

У соцмережах з'явилися фото представників руху "Талібан" на озері Банді-Амір в Афганістані, які катаються з гранатометами на човнах у вигляді лебедів.

Знімки опублікував британський військовий журналіст Джейк Ханрахан.

За даними журналіста, фото були зроблені в національному парку Банді-Амір, який є однією з головних визначних пам'яток в країні.

"Талібан" в провінції Баміан. Ці фото справжні", - підписав пост журналіст.

Своєю чергою у користувачів мережі знімки викликали сміх:

Я не можу повірити, що ми залишили їм наші човни;

З цього можна зробити хорошу обкладинку для музичного альбому;

Тепер у них з'явився флот;

Терміново: Талібан заявляє, що тепер у нього є регулярний флот, готовий захистити себе від будь-якої подальшої агресії.

Нагадаємо:

У Мережі з'явилися кадри того, як таліби після захоплення столиці Афганістану Кабу ла, їздять на дитячих машинках на ярмарку з автоматами на колінах.

Новини світу: у захопленому талібами Кабулі прогримів вибух

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