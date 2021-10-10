У Нігерії під час нападу на ринок бойовики вбили 20 людей

У Нігерії під час нападу на ринок бойовики вбили 20 людей

Озброєні банди продовжують сіяти хаос в північно-західній частині країни.

10 жовтня у Нігерії бойовики вбили 20 людей і спалили автомобілі під час нападу на ринок.

Як повідомляє Reuters, озброєні бандити їздили на мотоциклах і епізодично стріляли.

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"Бандити у великій кількості вбили щонайменше 20 осіб, яких ми бачили і нарахували, і підпалили 9 транспортних засобів", - сказав спеціальний радник міністра справ поліції Сокото Ідріс Гобір.

Член місцевого парламенту в Сокото Хуссейн Боза звинуватив у нападі відсутність належної безпеки в штаті. Так, на північному заході Нігерії від грудня минулого року відбулася хвиля викрадень школярів і жителів села за викуп бандитами, що порушило повсякденне життя мільйонів громадян.

Нагадаємо, близько 150 студентів зникли безвісти після того, як озброєні люди здійснили напади в штаті Кадуна в Нігерії. Поліція заявила, що озброєні люди, які напали, подолали охоронців школи, вивівши невизначену кількість учнів у сусідній ліс.

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