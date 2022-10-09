Як могли підірвати Кримський міст: версії британських журналістів

Існує чимало теорій щодо того, що стало причиною вибуху на Кримському мосту. І не всі з них достовірні. Читайте в матеріалі ТСН.ua версії журналістів BBC про те, хто або що могло спричинити вибух на Кримському мосту.

Вибух на Кримському мосту схвилював весь світ. Свої версії того, що сталося висунули і журналісти BBC.

Далі інформація зі статті BBC.

Росія відразу поспішила припустити, що вибух на Кримському мосту, який пролунав 8 жовтня 2022 року, спричинила вибухівка у вантажівці. Однак, хто організував атаку не повідомила.

Прес-секретар Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що реакція України на подію свідчить про її "терористичний характер", однак, офіційно Київ не звинуватила.

На записах камер безпеки, які були оприлюднені в соціальних мережах, видно, що вантажівка, яка прямувала ніби-то з російського міста Краснодар і перебувала за годину їзди від переходу, рухалася на захід через міст в момент вибуху. Власником вантажівки російські чиновники назвали 25-річного жителя Краснодару Саміра Юсубова, а водієм - його старшого родича Махіра Юсубова.

Однак, уважне вивчення кадрів, можливо вказує на те, що з вибухом на Кримському мосту вантажівка не має нічого спільного.

Також досить підозрілою є швидкість, з якою теорія про заміновану вантажівку почала поширюватися в російських колах. А це можеть свідчити про те, що Кремль віддає перевагу теорії про терористичний акт перед більш тривожною для нього можливістю, що це був акт саботажу з боку України.

Колишній британський армійський експерт із вибухівки розповідає: "Свого часу я бачив багато великих автомобільних саморобних вибухових пристроїв. Це не схоже". На його думку, більш правдоподібним поясненням є потужний вибух під мостом, який, ймовірно, був спричинений за допомогою таємного морського безпілотника. "Мости, як правило, сконструйовані таким чином, щоб протистояти спрямованим вниз навантаженням на несучу конструкцію моста та певній кількості бічних навантажень від вітру", - пояснює експерт. "Загалом вони не сконструйовані для того, щоб протистояти висхідним навантаженням. Я думаю, що цей факт був використаний під час української атаки".

Також деякі уважні спостерігачі помітили на відео однієї з інших камер безпеки щось схоже на носову хвилю від човна, яка з'явилася біля однієї з опор Кримського моста за секунди до вибуху.

Що це могло бути за судно? 21 вересня 2022 року на російських каналах соціальних мереж почали поширювати зображення, на яких видно таємничий безпілотий катер, який викинувся на берег неподалік від російської військово-морської бази в Севастополі, Крим.

За своєю формою човен нагадував великий чорний каяк, який був укомплектований датчиками на носі та білим пристроєм, що схожий на перископ, вгорі. За місцевим повідомленням, судно відбуксували в море і там підірвали. "Губернатор" анексованого Росією Севастополя відповів: "Виявлено частину безпілотного катера. Після завершення огляду цей апарат був знищений у морі вибухом. Ніхто не постраждав".

І це вже не перший раз, коли поширюється повідомлення, що Україна має доступ до такого обладнання. Британський експерт з вибухівки стверджує: "Є обґрунтовані повідомлення, які свідчать про те, що українці мають на озброєнні як розвідувальні, так і ударні морські дистанційно керовані апарати. Ця операційна концепція розроблялася роками, а не місяцями".

Якщо Україні дійсно вдалося атакувати Кримський міст, який розташований за сотні кілометрів від підконтрольної Україні території, то це одна з найбільших та найамбітніших операцій Києва. Але, ця теорія нічим не підтверджена.

Матеріал основано на статті журналістів BBC.