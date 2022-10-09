У Києві планують розгорнути атидроновий купол з ППО: деталі

Купол має складатися із сітки пеленгаторних навігаторів-перехоплювачів, які здатні протидіяти атакам іранських дронів Shahed і простих безпілотників.
У Києві планують розгорнути атидроновий купол із системою ППО.
Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.
За його словами, йдеться про пілотний проєкт. Якщо його вдасться реалізувати, то тоді всі великі міста України будуть захищені точно такими ж куполами.
"Утім, не варто сподіватися, що все відбудеться швидко і сьогодні. Купол буде складатися із сітки пеленгаторних навігаторів-перехоплювачів, які здатні попереджати і протидіяти атакам дронів Shahed і просто дронів", – каже Жданов.
Експерт повідомив, що реалізація проєкту обговорюватиметься під час Національного оборонного форуму, який відбудеться в Києві від 19 до 21 жовтня за підтримки НАТО. І якщо там буде ухвалено позитивне рішення щодо антидронового куполу, тоді в Києві буде створюватися пілотний проєкт.
Атака іранських "шахідів"
Нагадаємо, іранські безпілотники, які використовує окупаційна армія, останнім часом дуже дошкуляють українцям.
Зокрема, у ніч проти 5 жовтня російська армія завдала удару дронами-камікадзе по Білій Церкві Київської області. Росія використала дрони Shahed-136. Зафіксовано шість влучань та вибухів. Внаслідок ворожого удару постраждала одна людина. Крім того, зазнала пошкоджень інфраструктура міста.
Військовий експерт Олег Жданов Жданов пояснив, як іранські "шахіди" непомітно змогли пролетіти ледь не пів України з окупованого півдня і ударити по Білій Церкві.
На думку колишнього речника Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова - атака іранських дронів-камікадзе на Білу Церкву є тривожним сигналом для української протиповітряної оборони.
Військовий експерт Сергій Грабський уточнив, що ці дрони становлять небезпеку більше не для військових, а для цивільних людей та стаціонарних цивільних об'єктів.