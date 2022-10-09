У Києві планують розгорнути атидроновий купол з ППО: деталі

У Києві планують розгорнути атидроновий купол із системою ППО.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, йдеться про пілотний проєкт. Якщо його вдасться реалізувати, то тоді всі великі міста України будуть захищені точно такими ж куполами.

"Утім, не варто сподіватися, що все відбудеться швидко і сьогодні. Купол буде складатися із сітки пеленгаторних навігаторів-перехоплювачів, які здатні попереджати і протидіяти атакам дронів Shahed і просто дронів", – каже Жданов.

Експерт повідомив, що реалізація проєкту обговорюватиметься під час Національного оборонного форуму, який відбудеться в Києві від 19 до 21 жовтня за підтримки НАТО. І якщо там буде ухвалено позитивне рішення щодо антидронового куполу, тоді в Києві буде створюватися пілотний проєкт.