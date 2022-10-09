В Киеве планируют развернуть атидроновый купол с ПВО: детали

В Киеве планируют развернуть атидроновый купол с системой ПВО.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, речь идет о пилотном проекте. Если его удастся реализовать, то все крупные города Украины будут защищены точно такими же куполами.

"Впрочем, не стоит надеяться, что все произойдет быстро и сегодня. Купол будет состоять из сетки пеленгаторных навигаторов-перехватчиков, которые способны предупреждать и противодействовать атакам дронов Shahed и просто дронов", – говорит Жданов.

Эксперт сообщил, что реализация проекта будет обсуждаться на Национальном оборонном форуме, который состоится в Киеве с 19 по 21 октября при поддержке НАТО. И если там будет принято положительное решение по антидроновому куполу, тогда в Киеве будет создаваться пилотный проект.