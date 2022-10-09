В Киеве планируют развернуть атидроновый купол с ПВО: детали

Купол должен состоять из сетки пеленгаторных навигаторов-перехватчиков, способных противодействовать атакам иранских дронов Shahed и простых беспилотников.
В Киеве планируют развернуть атидроновый купол с системой ПВО.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.
По его словам, речь идет о пилотном проекте. Если его удастся реализовать, то все крупные города Украины будут защищены точно такими же куполами.
"Впрочем, не стоит надеяться, что все произойдет быстро и сегодня. Купол будет состоять из сетки пеленгаторных навигаторов-перехватчиков, которые способны предупреждать и противодействовать атакам дронов Shahed и просто дронов", – говорит Жданов.
Эксперт сообщил, что реализация проекта будет обсуждаться на Национальном оборонном форуме, который состоится в Киеве с 19 по 21 октября при поддержке НАТО. И если там будет принято положительное решение по антидроновому куполу, тогда в Киеве будет создаваться пилотный проект.
Атака иранских "шахидов"
Напомним, иранские беспилотники, которые использует оккупационная армия, в последнее время очень донимают украинцев.
В частности, в ночь на 5 октября российская армия нанесла удар дронами-камикадзе по Белой Церкви Киевской области. Россия использовала дроны Shahed-136. Зафиксировано шесть попаданий и взрывов. В результате вражеского удара пострадал один человек. Кроме того, получила повреждения инфраструктура города.
Военный эксперт Олег Жданов Жданов объяснил, как иранские "шахиды" незаметно смогли пролететь чуть ли не пол Украины с оккупированного юга и ударить по Белой Церкви.
По мнению бывшего пресс-секретаря Генштаба ВСУ Владислава Селезнева — атака иранских дронов-камикадзе на Белую Церковь является тревожным сигналом для украинской противовоздушной обороны.
Военный эксперт Сергей Грабский уточнил, что эти дроны представляют опасность больше не для военных, а для гражданских людей и стационарных гражданских объектов.