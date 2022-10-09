Погода в Украине: с 10 октября станет прохладнее

Синоптик Наталья Диденко дала прогноз на первый день новой рабочей недели. По ее словам, понедельник, 10 октября, будет дождливым в отдельных регионах.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Температура воздуха немного "осядет", в течение дня ожидается +12...+18 градусов, что тоже достаточно комфортно. Дожди пройдут на Левобережье, но на остальной территории все же будет сухая погода", — отметила она.

Также читайте Когда в Украину придет бабье лето и сколько оно будет длиться

В течение недели существенные осадки маловероятны.

В Киеве, по ее прогнозу, 10 октября осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +13 градусов.

Напомним, ранее Наталья Диденко прогнозировала, что потепление в Украине продлится неделю – до 12 октября. Воздух прогреется от 14 до 21 градусов тепла. А Укргидрометцентр обнародовал информацию о том, какой будет погода в октябре, во второй месяц осени.

Погода в Украине: ждать ли "Бабье лето"