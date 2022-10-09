Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Погода в Украине: с 10 октября станет прохладнее

Дата публикации
Просмотры
190
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Погода в Украине: с 10 октября станет прохладнее

Фото: pixabay.com

С понедельника, 10 октября, погода в Украине изменится, предупредила синоптик Наталья Диденко.

Синоптик Наталья Диденко дала прогноз на первый день новой рабочей недели. По ее словам, понедельник, 10 октября, будет дождливым в отдельных регионах.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Температура воздуха немного "осядет", в течение дня ожидается +12...+18 градусов, что тоже достаточно комфортно. Дожди пройдут на Левобережье, но на остальной территории все же будет сухая погода", — отметила она.

В течение недели существенные осадки маловероятны.

В Киеве, по ее прогнозу, 10 октября осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +13 градусов.

Напомним, ранее Наталья Диденко прогнозировала, что потепление в Украине продлится неделю до 12 октября. Воздух прогреется от 14 до 21 градусов тепла. А Укргидрометцентр обнародовал информацию о том, какой будет погода в октябре, во второй месяц осени.

Погода в Украине: ждать ли "Бабье лето"

Погода в Украине: ждать ли "Бабье лето"

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация