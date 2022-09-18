Когда в Украину придет бабье лето и сколько оно будет длиться

Если верить прогнозам синоптиков, то если бабье лето наступит в конце сентября, то оно продлится примерно до 8 октября. После этого в Украине температура воздуха начнет постепенно снижаться, и больше тепла ждать не стоит.

Первая половина сентября была достаточно холодной и дождливой, и такая погода еще сохранится в ближайшие дни. Но синоптики прогнозируют, что теплый период наступит уже через 10 дней.

Об этом пишет УНИАН.

Народный синоптик Игорь Кибальчич считает, что бабье лето 2022 года наступит уже во второй половине сентября, но в западных областях Украины. Жители других регионов страны смогут насладиться периодом сухой и теплой погоды только в начале октября.

По словам представителя Укргидрометцентра Натальи Голени, наступление бабьего лета спрогнозировать сложно, но в основном этот период наступает в октябре, начале или середине месяца, а иногда бывает и в ноябре.

По ее словам, о том, что бабье лето все же наступило, можно говорить тогда, когда в течение примерно 5 дней будет держаться сухая и теплая погода, а температура воздуха не будет опускаться ниже 15-20 градусов по Цельсию.

В то же время, согласно прогнозу синоптиков, возможное начало бабьего лета 2022 года следует ожидать уже 28-29 сентября, когда воздух прогреется до температуры +18 градусов. Но следующие 10 дней в Украине будет стоять достаточно прохладная погода.

Напомним, сегодня в Карпатах на одной из самых высоких вершин заснежило.

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