В Украине приморозило и выпал первый снег: атмосферное фото

В Карпатах на одной из самых высоких вершин заснежило.

Снег выпал на горе Поп Иван Черногорский 18 сентября.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

По информации Поста, по состоянию на утро воскресенья на горе Поп Иван Черногорский держался мороз на отметке -1°С. В горах пасмурно, видимость ограничена. Ветер юго-западный, 6-8 м/с.

"По состоянию на 08:15, 18.09.2022 в г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Падает снег. Ветер юго-западный 6-8 м/с. Температура воздуха -1°С", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, метеорологическая осень в Киеве началась на две недели раньше климатической нормы. Нынешнее метеорологическое лето, которое началось 25 мая, закончилось 1 сентября и в общей сложности длилось 100 дней.

Напомним, 17 сентября в Украине ухудшится погода. Регионы Украины покроют грозовые дожди. Кроме того, на западе ожидается мокрый снег. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.

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