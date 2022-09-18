В Украине приморозило и выпал первый снег: атмосферное фото

В Карпатах на одной из самых высоких вершин заснежило.
Снег выпал на горе Поп Иван Черногорский 18 сентября.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
По информации Поста, по состоянию на утро воскресенья на горе Поп Иван Черногорский держался мороз на отметке -1°С. В горах пасмурно, видимость ограничена. Ветер юго-западный, 6-8 м/с.
"По состоянию на 08:15, 18.09.2022 в г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Падает снег. Ветер юго-западный 6-8 м/с. Температура воздуха -1°С", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, метеорологическая осень в Киеве началась на две недели раньше климатической нормы. Нынешнее метеорологическое лето, которое началось 25 мая, закончилось 1 сентября и в общей сложности длилось 100 дней.
Напомним, 17 сентября в Украине ухудшится погода. Регионы Украины покроют грозовые дожди. Кроме того, на западе ожидается мокрый снег. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.
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