В Україні приморозило і випав перший сніг: атмосферне фото

У Карпатах на одній з найвищих вершин засніжило.

Сніг випав на горі Піп Іван Чорногірський 18 вересня.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

За інформацією Посту, cтаном на ранок неділі на горі Піп Іван Чорногірський тримався мороз на позначці -1° С. У горах хмарно, видимість обмежена. Вітер південно-західній 6-8 м/с.

"Станом на 08:15, 18.09.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Падає сніг. Вітер південно-західній 6-8 м/с. Температура повітря -1°С", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, метеорологічна осінь у Києві розпочалась на два тижні раніше за кліматичну норму. Цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 25 травня, закінчилось 1-го вересня і загалом тривало 100 днів.

Нагадаємо, 17 вересня в Україні погіршиться погода. Регіони України накриють грозові дощі. Крім того, на заході очікується мокрий сніг. Оголошений І рівень небезпечності, жовтий.

Раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.

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