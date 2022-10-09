Погода в Україні: від 10 жовтня стане прохолодніше

Від понеділка, 10 жовтня, погода в Україні зміниться, попередила синоптикиня Наталка Діденко.
Синоптикиня Наталка Діденко дала прогноз на перший день нового робочого тижня. За її словами, понеділок,10 жовтня, буде дощовим в окремих регіонах.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
"Температура повітря трохи "осяде", протягом дня очікується +12...+18 градусів, що також досить комфортно. Дощі пройдуть на Лівобережжі, але на решті території все ж буде суха погода", - зазначила вона.
Протягом тижня суттєві опади малоймовірні.
У Києві, за її прогнозом, 10 жовтня опадів не передбачається. Вдень повітря прогріється до +13 градусів.
Нагадаємо, раніше Наталка Діденко прогнозувала, що потепління в Україні триватиме тиждень – до 12 жовтня. Повітря прогріється від 14 до 21 градуса тепла. А Укргідрометцентр оприлюднив інформацію про те, якою буде погода у жовтні, у другий місяць осені.
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