Как могли взорвать Крымский мост: версии британских журналистов

Существует немало теорий по поводу того, что стало причиной взрыва на Крымском мосту. И не все из них достоверны. Читайте в материале ТСН.ua версии журналистов BBC о том, кто или что могло повлечь за собой взрыв на Крымском мосту.

Взрыв на Крымском мосту взволновал весь мир. Свои версии произошедшего выдвинули и журналисты BBC.

Далее информация из статьи BBC.

Россия сразу поспешила предположить, что взрыв на Крымском мосту, раздавшийся 8 октября 2022 года, вызвал взрывчатку в грузовике. Однако, кто организовал атаку не сообщил.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что реакция Украины на событие свидетельствует о ее "террористическом характере", однако официально Киев не обвинила.

На записях камер безопасности, обнародованных в социальных сетях, видно, что грузовик, следовавший якобы из российского города Краснодар и находившийся в час езды от перехода, двигался на запад через мост в момент взрыва. Владельцем грузовика российские чиновники назвали 25-летнего жителя Краснодара Самира Юсубова, а водителем – его старшего родственника Махира Юсубова.

Однако, внимательное изучение кадров, возможно, указывает на то, что со взрывом на Крымском мосту грузовик не имеет ничего общего.

Также достаточно подозрительна скорость, с которой теория о заминированном грузовике начала распространяться в российских кругах. А это может свидетельствовать о том, что Кремль предпочитает теорию о террористическом акте перед более тревожной для него возможностью, что это был акт саботажа со стороны Украины.

Бывший британский армейский эксперт по взрывчатке рассказывает: "В свое время я видел много крупных автомобильных самодельных взрывных устройств. Это непохоже". По его мнению, более правдоподобным объяснением является мощный взрыв под мостом, который, вероятно, был вызван тайным морским беспилотником. "Мосты, как правило, сконструированы таким образом, чтобы противостоять направленным вниз нагрузкам на несущую конструкцию моста и определенному количеству боковых нагрузок от ветра", – объясняет эксперт. "В общем они не сконструированы для того, чтобы противостоять восходящей нагрузке. Я думаю, что этот факт был использован во время украинской атаки".

Также некоторые внимательные наблюдатели заметили на видео одной из других камер безопасности что-то похожее на носовую волну лодки, которая появилась у одной из опор Крымского моста за секунды до взрыва.

Что это могло быть за судно? 21 сентября 2022 года на российских каналах социальных сетей начали распространять изображения, на которых виден таинственный беспилотый катер, выбросившийся на берег недалеко от российской военно-морской базы в Севастополе, Крым.

По своей форме лодка напоминала большой черный каяк, укомплектованный датчиками на носу и белым устройством, похожим на перископ, вверху. По местному сообщению, судно отбуксировали в море и там взорвали. "Губернатор" аннексированного Россией Севастополя ответил: "Обнаружена часть беспилотного катера. После завершения осмотра этот аппарат был уничтожен в море взрывом. Никто не пострадал".

И это уже не в первый раз, когда распространяется сообщение, что Украина имеет доступ к такому оборудованию. Британский эксперт по взрывчатке утверждает: "Есть обоснованные сообщения, свидетельствующие о том, что украинцы имеют на вооружении как разведывательные, так и ударные морские дистанционно управляемые аппараты. Эта операционная концепция разрабатывалась годами, а не месяцами".

Если Украине действительно удалось атаковать Крымский мост, расположенный в сотнях километров от подконтрольной Украине территории, то это одна из самых крупных и амбициозных операций Киева. Но эта теория ничем не подтверждена.

Материал основан на статье журналистов BBC.