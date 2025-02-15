Чоловічі імена: як у давні часи називали хлопчиків

Тисячу років тому наших предків називали відповідно їх рис характеру, життєвої місії або навіть як обереги від злих сил. Деякі з цих імен зникли безслідно, інші трансформувалися, а значення інших і досі залишаються загадкою.

Український історик Олександр Алфьоров зазначає, що ці імена не є вигаданими, як, наприклад, "Сонцеслав" чи "Пресиламудр". Вони зафіксовані в давніх літописах і мають реальне історичне підґрунтя. Серед таких імен: Біловод, Будий, Борислав, Володислав, Мирослав, а також рідкісні — Внізд, Нездило, Чарг.

Як звали наших предків і яке значення цих імен

Багато давніх імен підкреслювали силу та хоробрість носія. Наприклад, Добриня, Гордята, Тур символізували сміливість,

Такі імена як Желислав, Радислав, Доброслав відображали прагнення до слави та добробуту.

Імена Молибог означало звернення до вищих сил, а Доброгост уособлювало гостинність та щедрість. Християнізація суттєво вплинула на традиції іменування, однак деякі стародавні імена збереглися донині.

Деякі імена, такі як Дунай, Ольбех, Здислав, були унікальними для тієї епохи, сьогодні майже не зустрічаються.

Сьогодні ще можна зустріти імена Володислав, Мирослав і, рідше, Добриня. Проте більшість із них, на жаль, майже зникла з ужитку.

Нижче наведено перелік давніх імен наших предків:

Біловод

Будий

Борислав

Борко

Вакій

Вишта

Внізд

Володислав

Воротислав

Гордята

Гурята

Добриня

Доброгост

Доброслав

Домажир

Дорожай

Дунай

Желислав

Жирослав

Завид

Здислав

Зернько

Кочкар

Мирослав

Молибог

Мстибог

Нажир

Недан

Нездило

Ольбех

Паук

Претич

Путята

Радислав

Род

Славн

Судомир

Судислав

Тур

Чак

Чарг

Шелф

Яволт

Яргун

Багато стародавніх слов’янських імен поступово вийшли з ужитку серед сучасних українців, що було зумовлено зміною культурних традицій, соціальних норм і релігійних поглядів. Одним із ключових факторів, який значно вплинув на формування іменної системи, стало прийняття християнства на Русі у 988 році.

Якщо до цього часу давні слов’яни використовували імена, що відображали риси характеру, особисті якості, військову доблесть або навіть побажання гарної долі, то після хрещення Київської Русі поступово почали запроваджуватися християнські імена, запозичені з грецької, латинської та єврейської традицій.

Церковні діячі активно пропагували біблійні імена, такі як Іван, Петро, Марія, Григорій, Василь, Анна, вважаючи їх «правильними» та відповідними новій вірі. Водночас багато язичницьких імен почали вважатися небажаними або навіть несумісними з християнським світоглядом, що сприяло їхньому поступовому зникненню.

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