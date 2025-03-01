Щоб уникнути катастрофи: у США розпочали масштабний скид води

Щоб запобігти масштабним повеням, в штаті Юта розпочали контрольований скид майже 90 мільярдів літрів води з озера Юта до Великого Солоного озера. Щодня з річки Йордан спускатимуть близько 1 мільярда літрів води, що є критично важливим кроком перед очікуваним таненням снігу.

Про це повідомило видання IFLScience.

Це вже третій подібний випуск за останні десять років, і, за словами Джина Шоукрофта, генерального директора Центрального округу охорони водних ресурсів, такі заходи необхідні для управління водними ресурсами штату та захисту від майбутніх стихійних лих.

"Наша робота полягає в тому, щоб завжди стежити за тим, де зараз знаходиться вода і де вона повинна бути. Це спосіб для нас діяти на випередження щодо весняного стоку і зробити все можливе, щоб забезпечити здоровий рівень води в озері Юта і Великому Солоному озері", — заявив експерт.

Зазначимо, що близько 95% водопостачання штату Юта залежить від танення снігу, і цього року рівень снігового покриву в регіоні Wasatch Front вищий за звичайний.

Станом на 28 лютого озеро Юта заповнене на 96%, а танення снігу лише починається. Водночас рівень Великого Солоного озера залишається критично низьким.

Нагадаємо, священні міста Мекка та Медіна накрив шторм.

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