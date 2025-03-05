Що таке "бункер судного дня": навіщо створене Всесвітнє насіннєсховище

У самому серці арктичної тундри, глибоко в надрах гори, розташоване унікальне сховище, що має величезне значення для майбутнього людства. Це Всесвітнє насіннєсховище на Шпіцбергені, відоме як «бункер судного дня» де при постійній температурі -18 °C зберігається насіння найважливіших сільськогосподарських культур з усього світу. Це свого роду "ковчег" для рослин, який може врятувати людство від голоду у разі глобальної катастрофи.

Сховище насіння на випадок апокаліпсису

Уявіть собі величезний сейф, але замість грошей чи коштовностей там зберігається насіння. Це Всесвітнє насіннєсховище на Шпіцбергені, створене як запобіжний захід на випадок глобальних катастроф. Його головна мета – зберегти різноманіття сільськогосподарських культур, щоб людство могло відновити їх у разі потреби.

Це сховище – своєрідна страховка для світових генних банків. Адже звичайні банки насіння, особливо в нестабільних регіонах, можуть постраждати від війн, стихійних лих або навіть через брак фінансування. Фахівці організації Crop Trust підкреслюють, що сховища насіння в різних країнах вразливі, і їх робота може бути порушена через відключення електроенергії, недостатнє фінансування або недбале управління.

Таким чином, Всесвітнє насіннєсховище на Шпіцбергені – це гарантія того, що навіть якщо щось станеться, у нас буде шанс відновити втрачені сільськогосподарські культури і забезпечити продовольчу безпеку.

Ідея створення такого сховища виникла як відповідь на загрози втрати генетичної різноманітності сільськогосподарських культур через природні катастрофи, війни та зміни клімату. У 2008 році, за підтримки уряду Норвегії та міжнародних організацій, було відкрито Всесвітнє сховище насіння на Шпіцбергені.

Всесвітнє насіннєсховище/ фото: Crop Trust

Розташування та конструкція сховища насіння

Сховище розташоване на острові Шпіцберген, який входить до архіпелагу Свальбард, приблизно за 1300 км від Північного полюса. Сховище побудоване на глибині понад 100 метрів у товщі скелі, що забезпечує додатковий захист від зовнішніх впливів. Вибір цього місця не випадковий, результат ретельного аналізу та врахування багатьох факторів. Це місце відповідає ряду важливих вимог, які гарантують безпеку та збереження насіння.

Ось ключові причини, чому саме Шпіцберген:

Острів розташований далеко від густонаселених районів, що знижує ризик пошкодження сховища внаслідок людської діяльності або природних катастроф. Геологічна стабільність гори, в якій розташоване сховище, гарантує, що воно не постраждає від землетрусів або інших геологічних подій.

Ізольованість, але доступність. Віддаленість острова забезпечує ізоляцію сховища, але регулярні авіарейси роблять його доступним для науковців та дослідників.

Глибина сховища. Сховище розташоване глибоко всередині гори, що забезпечує додатковий захист від зовнішніх загроз.

Товстий шар вічної мерзлоти, що оточує сховище, забезпечує природне охолодження насіння. Навіть у разі відключення електроенергії, насіння залишатиметься замороженим.

Гора, в якій розташоване сховище, знаходиться на достатній висоті, щоб уникнути затоплення внаслідок підвищення рівня світового океану.

Всесвітнє насіннєсховище/ фото: Crop Trust

Нове надходження у лютому 2025 року

Станом на травень 2024 року, у сховищі зберігалося понад 1,3 мільйона зразків насіння з майже кожної країни світу. Це робить його найбільшим сховищем такого типу на планеті.

А зовсім не давно, у лютому 2025 року колекція сховища поповнилася ще на 14 000 зразків насіння з 21 світового генофонду. Серед нових надходжень — цінні сорти рису, сорго та проса, які є важливими для країн з посушливим кліматом. Наприклад, з Судану надійшли цінні сорти сорго та проса, а з Малаві — «оксамитові боби», які є важливим джерелом білка.

У нестабільному Судані, де постійні військові конфлікти руйнують сільське господарство, відправка насіння до Всесвітнього насіннєсховища на Шпіцбергені – це не просто формальність. Це акт, сповнений надії на майбутнє, де люди зможуть відновити втрачені посіви та забезпечити себе їжею.

Водночас, Філіппіни, що часто страждають від руйнівних кліматичних катастроф, також передали важливі зразки насіння. Ці зразки – це генетичне багатство, яке може бути втрачене назавжди, якщо не вжити заходів.

Таким чином, Всесвітнє насіннєсховище на Шпіцбергені стає не лише місцем зберігання насіння, а й символом надії та гарантією того, що людство зможе подолати будь-які випробування, зберігши своє продовольче майбутнє.

Читайте також: