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Тест на уважність: знайдіть на малюнку кота

Тест на уважність: знайдіть на малюнку кота

Тест: знайдіть кота

Шукаємо на малюнку кота

Для того, щоб розгадувати такі оптичні головоломки - зображення, потрібно мати більше, ніж гострий зір. Для цього потрібно мати розвинуту уяву, абстрактне мислення, здатність за деталями бачити ціле. 

Пропонуємо одну з таких головоломок - на малюнку, якнайшвидше знайти кота 

Головоломка: знайдіть кота// фото:Brightside / ©
Головоломка: знайдіть кота// фото:Brightside

Спробуйте побачити кота за 5 секунд. Подібні головоломки малюнки містять приховані елементи, деталі, лінії, візерунки, які можуть вести в оману.

Якщо ви швидко знайдете кота, вітаємо у вас розвинуті навички спостереження, абстрактне мислення, ви "за деревами бачите ліс". 

Контури прихованого кота обведені на малюнку відповіді, він ретельно схований за гіллям.

Відповідь на головоломку: знайдіть кота// фото:Brightside / ©
Відповідь на головоломку: знайдіть кота// фото:Brightside

Подібні головоломки, тести не лише розважають, а й розвивають, подібні  тренування мають довгострокову користь. 

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