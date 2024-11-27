В ГУР озвучили, скільки ракет Х-101 та "Іскандер" накопичила Росія

Росіяни накопичили понад 200 крилатих ракет Х-101 та 300 балістичних ракет "Іскандер". Виробництво ракет активно триває.

Про це заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький сказав у коментарі "Новини Live".

Скібіцький підтвердив інформацію про накопичення ворогом понад 200 ракет Х-101 і 300 ракет "Іскандер":

"Так, справді є виробництво. Останні публікації, які з’явилися у засобах масової інформації, вони коректні".

Щодо "Шахедів", заступник начальника розвідки зазначив, що варто використовувати проти них й інші засоби протидії – санкції, кіберудари та інформаційні операції.

"Вони (заводи з виробництва "Шахедів" – ред.) розташовані на дуже великій відстані. Вони встигають прийняти заходи безпеки, тому що поки прилетить наш безпілотний літальний апарат, то проходить не одна, не дві і не чотири години. Це перше. А друге – необхідна більш потужна зброя", – пояснив Скібіцький.

Нагадаємо, раніше видання "РБК-Україна" з посиланням на джерела повідомило, що Росії вдалося накопичити понад 1500 ракет різних видів.

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