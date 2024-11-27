В ГУР озвучили, сколько ракет Х-101 и "Искандер" накопила Россия

Россияне накопили более 200 крылатых ракет Х-101 и 300 баллистических ракет "Искандер". Производство ракет активно продолжается.

Об этом заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий сказал в комментарии "Новыны Live".

Скибицкий подтвердил информацию о накоплении врагом более 200 ракет Х-101 и 300 ракет "Искандер":

"Да, действительно, есть производство. Последние публикации, появившиеся в средствах массовой информации, они корректны".

Относительно "Шахедов" заместитель начальника разведки отметил, что следует использовать против них и другие средства противодействия — санкции, киберудары и информационные операции.

"Они (заводы по производству "Шахедов" – ред.) расположены на очень большом расстоянии. Они успевают принять меры безопасности, потому что пока прилетит наш беспилотный летательный аппарат, то проходит не один, не два и не четыре часа. Это первое. А второе – необходимо более мощное оружие", – объяснил Скибицкий.

Напомним, ранее издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники сообщило, что России удалось накопить более 1500 ракет разных видов.

Читайте также: