То сидів, то лежав на мотузці: у Парижі канатоходець влаштував шоу на висоті 70 метрів

То сидів, то лежав на мотузці: у Парижі канатоходець влаштував шоу на висоті 70 метрів

Чоловік йшов по мотузці товщиною у 2,5 см.

У Парижі французький відчайдух-канатоходець влаштував шоу на висоті 70 метрів.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 20 вересня.

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Натан Полін босоніж пройшов по мотузці товщиною у 2,5 см від Ейфелевої вежі до площі Трокадеро. Загалом це 600 метрів. У цей момент за ним затамувавши подих спостерігали тисячі людей.

Кілька разів Натан змусив глядачів понервувати своїми трюками: він то сидів, то лежав на мотузці. Завершення шоу люди зустріли оплесками.

Сам екстримал зізнався, що пройти по канату поблизу Ейфелевої вежі було його мрією, до якої він готувався чотири роки.

Новини світу: канатоходець влаштував шоу на висоті 70 метрів у центрі Парижа

Як повідомлялося, у швейцарських Альпах відомі акробати влаштували шоу на висоті 3 тисячі метрів на підтримку колег по цеху, які через пандемію залишились без роботи. Під час цього шоу всесвітньо відомий канатоходець Фредді Нок встановив одразу три світові рекорди. Він пройшов 40 метрів канатом, натягнутому під кутом 39 градусів. Також канатом проїхав 367 метрів на велосипеді, а потім ще й пройшов 150 метрів із зав'язаними очима.

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