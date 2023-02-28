1 березня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 1 березня, в православному календарі день пам’яті 12 мучеників Кесарійських. Памфіла пресвітера, Валента диякона, Павла, Порфирія, Селевка, Федула, Юліана, Самуїла, Іллю, Данила, Єремію, Ісаю стратили під час правління імператора Діоклетіана в Кесарії Палестинській приблизно 308-309 року.

Памфіл був пресвітером, який перекладав Святі Писання. Разом з ним працювали Павло і Порфирій. Вони всі були схоплені і два роки просиділи у в'язниці.

Єремія, Данило, Юліан, Самуїл, Ілля — п'ятеро юнаків, які постраждали за свою віру в Христа і під час суду назвалися іменами пророків Старого Завіту. Їх вбили разом з Павлом, Порфирієм та Памфілом. Селевій був слугою Памфіла, якого схопили та вбили напередодні страти його господаря. Звістку про смерть слуги передав Феодул, а Юліан був чоловіком похилого віку, який просто пожалів християн.

Їхні останки пролежали чотири дні і дикі звірі не торкнулися їх. Язичники були дуже збентежені цим, тому дозволили християнам поховати мучеників.

Прикмети 1 березня

Народні прикмети 1 березня / Фото: pixabay.com

Голосно кричить зяблик — будуть холоди.

На льоду водойми хлюпає вода, чекайте на теплі дні.

Головно каркають ворони 1 березня, значить йде похолодання.

Вночі посилився вітер на рясні опади і холодну погоду.

Що завтра не можна робити

Не варто сьогодні ображати інших та робити погані вчинки. Також не можна цього дня просити вибачення не від щирого серця, тому що можна накликати на себе біди. Церква забороняє лаятися, лихословити, сваритися. А ще небажано прибирати чи займатися іншою фізичною працею.

Що можна робити завтра

Наші предки 1 березня святкували прихід весни, а тому вагітні жінки виходили на пагорб і дивилися на перше весняне сонце. Здавна вірили, що тоді дитина народиться здоровою.

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