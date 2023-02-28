1 марта – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 1 марта, в православном календаре день памяти 12 мучеников Кесарийских. Памфила пресвитера, Валента диакона, Павла, Порфирия, Селевка, Федула, Юлиана, Самуила, Илью, Даниила, Иеремию, Исайю казнили во время правления императора Диоклетиана в Кесарии Палестинской примерно в 308-309 годах.

Памфил был пресвитером, который переводил Священные Писания. Вместе с ним работали Павел и Порфирий. Они все были схвачены и два года просидели в тюрьме.

Иеремия, Даниил, Юлиан, Самуил, Илия – пятеро юношей, пострадавших за свою веру во Христа и во время суда назвавшихся именами пророков Ветхого Завета. Их убили вместе с Павлом, Порфирием и Памфилом. Селев был слугой Памфила, которого схватили и убили накануне казни его хозяина. Весть о смерти слуги передал Феодул, а Юлиан был пожилым мужчиной, который просто пожалел христиан.

Их останки пролежали четыре дня и дикие звери не коснулись их. Язычники были очень смущены этим, поэтому позволили христианам похоронить мучеников.

Приметы 1 марта

Народные приметы 1 марта / Фото: pixabay.com

Громко кричит зяблик – будут холода.

На льду водоема хлюпает вода, ждите теплых дней.

Главно каркают вороны 1 марта, значит, идет похолодание.

Ночью усилился ветер на сильные осадки и холодную погоду.

Что завтра нельзя делать

Не стоит сегодня оскорблять других и совершать плохие поступки. Также нельзя в этот день извиняться не от всего сердца, потому что можно навлечь на себя беды. Церковь запрещает ругаться, злословить, ссориться. А еще нежелательно убирать или заниматься другим физическим трудом.

Что можно делать завтра

Наши предки 1 марта праздновали приход весны, поэтому беременные женщины выходили на холм и смотрели на первое весеннее солнце. Издавна верили, что тогда ребенок родится здоровым.

Читайте также: