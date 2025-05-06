Буковель / © Буковель

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Одинадцять готелів та ресторан NUMO, розташованих на території курортного комплексу «Буковель», пройшли міжнародну екологічну сертифікацію за програмою Green Key. До вже сертифікованих RADISSON та GLACIER додалися HAY, TAVEL, HVOYA, TWINS, MOUNTAIN RESIDENCE, BUKOVEL HOTEL, BUKOVEL APART, BUKOVEL SHALE і SHELTER.

Про це повідомив Богдан Красавцев, керівник Офісу сталого розвитку Bukovel.

«Green Key» — це міжнародна екологічна сертифікація для готелів і ресторанів, які піклуються про довкілля — економлять енергію та воду, сортують сміття, використовують екологічні матеріали тощо. Такий сертифікат — це знак відповідального ставлення до природи. Програма діє у понад 80 країнах світу. Буковель виконує всі міжнародні вимоги для того, щоб стати першою в Україні та п’ятою у світі офіційно визнаною, сертифікованою міжнародною туристичною дестинацією. Green Key підтвердили це офіційними документами (сертифікатами та спеціальними відзнаками). До вже сертифікованих RADISSON та GLACIER додалися такі готелі: HAY, TAVEL, HVOYA, TWINS, MOUNTAIN RESIDENCE, BUKOVEL HOTEL, BUKOVEL APART, BUKOVEL SHALE, SHELTER», — розповів Богдан Красавцев.

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Він зазначив, що «Буковель» прямо зацікавлений в тому, щоб зберегти довкілля Карпат та розвивати відповідальний туризм, адже понад 70% туристів приїжджають сюди саме за відновленням та чистою природою.

Буковель / © Буковель

«За останніми дослідженнями спеціалістів, понад 70% людей відвідують „Буковель“, щоб відпочити на природі, подихати чистим повітрям. Для них на першому місці стоїть екологічність курорту. Тому „Буковель“ прямо зацікавлений в тому, щоб зберегти довкілля Карпат та розвивати екотуризм. Ми велику увагу приділяємо розвитку місцевої інфраструктури, використанню відновлюваних джерел енергії, новітніх технологій сортування та переробки відходів, очистки та економії води, намагаємося мінімізувати кількість одноразового пластику, застосовуємо екологічно чисті продукти і матеріали, розвиваємо екофрендлі транспорт тощо. Тож сертифікація — це не фінал, а важливий крок на шляху до нашого стратегічного бачення: зробити Буковель прикладом сталого туристичного розвитку, де гармонія з природою поєднується з високою якістю сервісу», — зазначив Богдан Красавцев.