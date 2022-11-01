17 автомобілів для бригад ЗСУ: Parimatch передав військовим авто на 4 млн грн

В рамках регулярної допомоги армії бренд Parimatch у жовтні забезпечив ЗСУ 17 автомобілями загальною вартістю 4 мільйони гривень. Загалом від перших днів повномасштабної війни компанія передала українським захисникам та захисницям 136 автомобілів.

Мікроавтобуси та повнопривідні позашляховики залишаються найбільш затребуваними транспортними засобами серед захисників України. Автомобілі потрібні як для виконання завдань на лінії фронту, так і для спасіння життів військових.

Parimatch користується будь-якою можливістю протягом 2022 року, щоб придбати автомобілі для української армії та максимально оперативно доставити їх на передову. У жовтні компанії вдалося забезпечити кілька підрозділів ЗСУ 17 всюдихідними та швидкісними авто на загальну суму 4 мільйони гривень.

«Мобільність, швидкість у прийнятті рішень та високий рівень самоорганізації наших військових дозволяють проводити успішні контрнаступи. Вони дивують та надихають увесь світ. Для їхнього виконання важлива технічна допомога армії, яку соціально відповідальний бізнес та волонтери передають на фронт. Ми, як і вся Україна, віримо в перемогу та щодня працюємо для її наближення», — підсумувала CEO Parimatch Ukraine Наталія Гілевич.

Загалом за 8 місяців повномасштабної війни бренд Parimatch направив 280 млн грн на допомогу Збройним Силам України та партнерським гуманітарним ініціативам для підтримки людей, які постраждали від воєнних дій.