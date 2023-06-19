19 червня — яке церковне свято в православному календарі

Сьогодні, 19 червня, в православному календарі день пам’яті Іларіона Сповідника. Він був ігуменом в монастирі в Далматській обителі. Тоді відбувалися сильні гоніння за християнами, особливо тими, хто вшановував ікони. Правив тоді імператор Феодор Константинопільський. Кілька разів Іларіона схоплювали, мучили, кидали до в'язниці. За своє благочестиве життя він отримав від Бога дар бачити душі покійних людей та виганяти бісів. Коли закінчилося гоніння за християнами, повернувся до рідної обителі, де помер в глибокій старості.

Церковне свято 19 червня — день пам'яті Віссаріона, чудотворця Єгипетського

Був він єгиптянином за походженням, але в молодості вирішив вести благочестиве життя, охрестився. Багато він подорожував до святих місць, щоб зрозуміти християнство краще. Був він навіть у Єрусалимі, відвідав там Герасима в Йорданській пустелі. Бачив і інших пустельників, з якими розмовляв про християнство.

Після довгих подорожей повернувся Віссаріон до Єгипту, де прийняв чернечий постриг. Він навіть став учнем преподобного Ісидора Пелусіота. Вирішив тоді прийняти він обітницю мовчання. Постійно голодував, їв тільки один раз на тиждень, спав сидячи.

Господь подарував за таку велику віру дар чудотворення. Наприклад, викликав дощ, перетворював морську воду на звичайну.

Прикмети 19 червня

Народні прикмети 19 червня / Фото: Pexels

Почути крик дятлу в лісі, буде холодна погода.

Шпаки голосно співають — буде дощ вночі.

Стрекочуть коники — чекайте на гарну погоду.

Що сьогодні не можна робити

Незаміжним дівчатам в давні часи забороняли 19 червня нюхати квіти, тому що вважалося, що так вони віддають свою красу землі. Чоловік і дружина не можуть цього дня разом працювати на городі, тому що в сім'ї будуть сварки. Не плануйте подорож і не вирушайте нікуди.

Що можна робити сьогодні

Цього дня серед селян було прийнято прополювати городи та поля від бур'янів. Також 19 червня часто засівали поля хлібами. Віряни обов'язково молилися Іларіону Сповіднику, щоб отримати зміцнення духу, здоров'я для своїх близьких.

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