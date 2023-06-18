19 июня — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 19 июня, в православном календаре день памяти Иллариона Исповедника. Он был игуменом в монастыре в Далматской обители. Тогда происходили сильные гонения за христианами, особенно чествующими иконы. Правил тогда император Феодор Константинопольский. Несколько раз Иллариона схватывали, мучили, бросали в тюрьму. За свою благочестивую жизнь он получил от Бога дар видеть души усопших и изгонять бесов. Когда закончились гонения за христианами, вернулся в родную обитель, где умер в глубокой старости.

Церковный праздник 19 июня – день памяти Виссариона, чудотворца Египетского

Был он египтянином по происхождению, но в молодости решил вести благочестивую жизнь, крестился. Много он путешествовал в святые места, чтобы понять христианство лучше. Был он даже в Иерусалиме, посетил там Герасима в Иорданской пустыне. Видел и других отшельников, с которыми говорил о христианстве.

После долгих поездок вернулся Виссарион в Египет, где принял монашеский постриг. Он даже стал учеником преподобного Исидора Пелусиота. Решил тогда принять на себя обет молчания. Постоянно голодал, ел только раз в неделю, спал сидя.

Господь даровал за столь великую веру дар чудотворения. К примеру, вызвал дождь, превращал морскую воду в обычную.

Приметы 19 июня

Народные приметы 19 июня / Фото: Pexels

Услышать крик дятла в лесу, будет холодная погода.

Скворцы громко поют — будет дождь ночью.

Пестрят кузнечики — ждите хорошую погоду.

Что завтра нельзя делать

Незамужним девушкам в давние времена запрещали 19 июня нюхать цветы, потому что считалось, что они так отдают свою красоту земле. Супруги не могут в этот день вместе работать на огороде, потому что в семье будут ссоры. Не планируйте путешествие и не отправляйтесь никуда.

Что можно делать завтра

В этот день среди крестьян было принято пропалывать огороды и поля от сорняков. Также 19 июня часто засевали поля хлебами. Верующие обязательно молились Иллариону Исповеднику, чтобы получить укрепление духа, здоровье для своих близких.

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