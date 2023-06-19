Три знака Зодиака, которым не стоит никому рассказывать о своих планах

День, когда можно постепенно, не торопясь, приступать к реализации своих – прежде всего профессиональных – проектов. Любые мечты можно будет воплотить в жизнь, если они будут начаты сегодня, главное – не распространяться на эту тему в разговорах с людьми, причем не только малознакомыми, но и близкими.

Сегодня, 19 июня, рассказывать о своих планах не стоит представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них разговоры на эту тему – категорическое табу.

Дипломатичные Весы (24.09 – 23.10) в силу колебательных движений их внутреннего "маятника" далеко не всегда уверены в своих действиях, поэтому рассказывают другим о своих намерениях, чтобы те дали им совет – одобрили или, наоборот, отговорили их от этого шага. Вот только дельной рекомендации представители знака сегодня вряд ли получат – скорее, произойдет с точностью до наоборот.

Скорпионам (24.10 – 22.11), которые ради яркого поста в социальных сетях готовы выдать любую свою тайну, необходимо поостеречься и не хвастаться тем, что они уже имеют, и – особенно! – тем, что только намерены сделать или получить. Нужно помнить о том, что сглаз, хотим мы того или нет, существует, а людей, не обладающих тем, что есть у представителей знака, предостаточно, так что потом не стоит удивляться неприятностям, которые могут свалиться на голову.

Общительные и, чего уж тут греха таить, зачастую недалекие Стрельцы (23.11 – 21.12) категорически не умеют держать язык за зубами – пожалуй, это один из самых болтливых знаков Зодиака. В результате львиную долю энергии они тратят на разговоры, а на воплощение в жизнь планов сил – как моральных, так и физических – у них практически не остается: не стоит в очередной раз наступать на эти грабли.

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